Об этом Владимир Зеленский сообщил на встрече с журналистами, передает 24 Канал.

Что известно об украинских территориях в мирном плане?

По словам Зеленского, одним из положений документа является вывод российских войск с территории Украины. В частности, в пункте 14 говорится о территориальном аспекте. Для вступления в силу соглашения Россия должна вывести свои войска из Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей.