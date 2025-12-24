Про це Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.

Що відомо про українські території в мирному плані?

За словами Зеленського, одним із положень документа є виведення російських військ із території України. Зокрема, у пункті 14 йдеться про територіальний аспект. Для набрання чинності угоди Росія має вивести свої війська з Сумської, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей.