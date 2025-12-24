Про це під час спілкування із журналістами повідомив Зеленський, пише 24 Канал.

Дивіться також Угода про мир: Зеленський сказав, коли набуде чинності повне припинення вогню

Який компроміс пропонує Україна щодо ЗАЕС?

Україна пропонує США спільне управління Запорізькою АЕС як компроміс щодо цього питання у мирній угоді.

Зеленський наголосив, що ця пропозиція передбачає створення спільного підприємства, до складу якого увійдуть США та Україна за формулою 50 на 50.

50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% – США самостійно визначає свій розподіл,

– уточнив президент.

Водночас Зеленський додав, що для спільного управління ЗАЕС станцію, Енергодар та Каховську ГЕС потрібно відновити, демілітаризувати та забезпечити роботу персоналу.

Глава держави наголосив, що питання АЕС залишається найскладнішим – розмови про неї тривали понад 15 годин.

США пропонували розділити управління ЗАЕС на три країни: що відомо?