Про це Володимир Зеленський сказав журналістам, пише 24 Канал.

Як США планують ділити ЗАЕС?

Під час останніх раундів перемовин між США та Україною обговорювалось питання Запорізької АЕС та судноплавство по Дніпру, однак жодних домовленостей не було досягнуто.

Президент України заявив, що США запропонували розділити ЗАЕС "на трьох" – Росію, Україну та США. Однак Зеленський відмовився від цієї пропозиції, назвавши її несправедливою. Він виділив кілька причин, через які таке рішення просто неприйнятне. Серед них – питання фінансування, безпеки та доступу до станції.

Наразі ЗАЕС мілітаризована та перебуває в небезпечній ситуації – станція частково без води та електропостачання, а українська команда працює в обмеженій кількості.

Коли станція буде відновлена, там має працювати українська команда спеціалістів. Питання житла, безпеки та відновлення станції потрібно погоджувати з МАГАТЕ. Крім того, станція пов'язана з дамбою на окупованій території, яку раніше підірвали російські війська,

– додав президент.

Водночас сенситивними темами переговорів залишається територіальне питання Донбасу, фінансування та, власне, ЗАЕС.

Чи згодні Штати надати Україні гарантії безпеки?