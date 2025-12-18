Лише тоді вони будуть юридично зобов'язувальними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь глави держави на питання журналістів.
Що сказав Зеленський про гарантії безпеки?
Президент наголосив, що для України дуже важливо знати, як партнери будуть реагувати в разі повторення агресії Росії. Він також зазначив, що однією з ключових гарантій є 5 стаття НАТО.
За словами Зеленського, наразі узгодженої версії плану ще немає, а деталі напрацювань не розголошують публічно. Коли ж відбудеться фіналізація документа, президент проведе розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
Які ще заяви зробив Зеленський?
Володимир Зеленський заявив, що Путін не хоче закінчувати війну, але економіка Росії не здатна її продовжувати. Президент зауважив, що здатність Росії продовжувати війну залежить від санкцій, тому США мають посилити тиск, якщо Путін спробує загальмувати дипломатичну активність.
Він наголосив, що Україна не готова залишати Донбас і не піде на територіальні поступки. Представники США та України обговорюватимуть компромісні рішення і мирний план 18-19 грудня.