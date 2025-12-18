Лише тоді вони будуть юридично зобов'язувальними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь глави держави на питання журналістів.

Що сказав Зеленський про гарантії безпеки?

Президент наголосив, що для України дуже важливо знати, як партнери будуть реагувати в разі повторення агресії Росії. Він також зазначив, що однією з ключових гарантій є 5 стаття НАТО.

За словами Зеленського, наразі узгодженої версії плану ще немає, а деталі напрацювань не розголошують публічно. Коли ж відбудеться фіналізація документа, президент проведе розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Які ще заяви зробив Зеленський?