Про це повідомив Володимир Зеленський відповідаючи на питання журналістів, пише 24 Канал.

Дивіться також Путін не хоче закінчувати війну, але його економіка не спроможна продовжувати, – Зеленський

Чи готова Україна йти на територіальні поступки?

Зеленський наголосив, що Путін відкрито заявляє про свою позицію щодо українських територій.

Ми всі знаємо позицію Росії. Вона хоче тотального захоплення Донбасу. А зараз вони хочуть, щоб ми (українські військові – 24 Канал) виходили з Донбасу,

– додав президент.

Зеленський знову підкреслив, що Україна не готова на територіальні поступки й не планує залишати територію Донбасу.

Президент наголосив, що наразі представники США шукають можливі шляхи компромісу щодо цього питання. Також протягом п'ятниці та суботи, 18 та 19 грудня, буде відбуватись обговорення ключових аспектів 20-пунктного мирного плану, зокрема гарантій безпеки та плану відбудови країни після війни. У переговорах братимуть участь представники України та США, можливо долучиться і європейська делегація.

Що сказав Зеленський про економіку Росії?