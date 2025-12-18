Об этом сообщил Владимир Зеленский отвечая на вопросы журналистов, пишет 24 Канал.

Готова ли Украина идти на территориальные уступки?

Зеленский отметил, что Путин открыто заявляет о своей позиции относительно украинских территорий.

Мы все знаем позицию России. Она хочет тотального захвата Донбасса. А сейчас они хотят, чтобы мы (украинские военные – 24 Канал) выходили из Донбасса,

– добавил президент.

Зеленский снова подчеркнул, что Украина не готова на территориальные уступки и не планирует оставлять территорию Донбасса.

Президент подчеркнул, что сейчас представители США ищут возможные пути компромисса по этому вопросу. Также в течение пятницы и субботы, 18 и 19 декабря, будет происходить обсуждение ключевых аспектов 20-пунктного мирного плана, в частности гарантий безопасности и плана восстановления страны после войны. В переговорах примут участие представители Украины и США, возможно присоединится и европейская делегация.

