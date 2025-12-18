Об этом сообщил Владимир Зеленский отвечая на вопросы журналистов, пишет 24 Канал.
Смотрите также Путин не хочет заканчивать войну, но его экономика не способна продолжать, – Зеленский
Готова ли Украина идти на территориальные уступки?
Зеленский отметил, что Путин открыто заявляет о своей позиции относительно украинских территорий.
Мы все знаем позицию России. Она хочет тотального захвата Донбасса. А сейчас они хотят, чтобы мы (украинские военные – 24 Канал) выходили из Донбасса,
– добавил президент.
Зеленский снова подчеркнул, что Украина не готова на территориальные уступки и не планирует оставлять территорию Донбасса.
Президент подчеркнул, что сейчас представители США ищут возможные пути компромисса по этому вопросу. Также в течение пятницы и субботы, 18 и 19 декабря, будет происходить обсуждение ключевых аспектов 20-пунктного мирного плана, в частности гарантий безопасности и плана восстановления страны после войны. В переговорах примут участие представители Украины и США, возможно присоединится и европейская делегация.
Что сказал Зеленский об экономике России?
Президент Украины отметил, что способность России продолжать войну зависит от санкционного и дипломатического зависит от санкционного и дипломатического давления международных партнеров Украины на Россию.
В то же время Зеленский предположил, что сейчас экономика Путина не способна вести войну в таких масштабах, которые были раньше.