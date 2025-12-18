Об этом Владимир Зеленский сказал в разговоре с журналистами, сообщает 24 Канал.

Может ли Путин продолжать войну?

Владимир Зеленский объяснил, что сигналы, которые дает Путин, абсолютно не новые для Украины.

Я всегда говорил, что он не хочет заканчивать войну. Вопрос, может ли он ее продолжать,

– отметил президент.

По его словам, способность России продолжать войну в значительной степени зависит от позиции международных партнеров Украины, прежде всего от санкционного и дипломатического давления.