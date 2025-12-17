Закон предусматривает полный отказ от российской энергетики до конца сентября 2027 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на решение Европарламента.
Что известно о запрете?
Согласно принятому документу, импорт российского сжиженного природного газа планируют запретить с начала 2026 года. Поставки трубопроводного газа будут сокращать постепенно – окончательный запрет должны ввести до 30 сентября 2027 года.
Закон также предусматривает штрафные санкции для операторов, которые будут нарушать новые правила.
Следующим этапом станет рассмотрение и принятие этого решения Советом Европейского Союза.
Обратите внимание! Чиновники ЕС ожидают, что орган поддержит соглашение убедительным большинством, несмотря на оппозицию Венгрии и Словакии.
Что известно об отказе Европы от российского газа?
Венгрия и Словакия намерены через суд обжаловать соглашение об отказе от российских нефти и газа и будут добиваться временного приостановления его действия на период рассмотрения дела. По их словам, такой запрет угрожает стабильности энергоснабжения обеих стран и может привести к существенному росту цен.
Вашингтон давит на ЕС настаивая на полном отказе от российских энергоносителей. Также Трамп настаивает на введении пошлин против Китая и Индии, которые остаются крупнейшими покупателями российского топлива.