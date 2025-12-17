Закон предусматривает полный отказ от российской энергетики до конца сентября 2027 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на решение Европарламента.

Смотрите также Shell разрывает связи с "Роснефтью": что будет с совместным предприятием

Что известно о запрете?

Согласно принятому документу, импорт российского сжиженного природного газа планируют запретить с начала 2026 года. Поставки трубопроводного газа будут сокращать постепенно – окончательный запрет должны ввести до 30 сентября 2027 года.

Закон также предусматривает штрафные санкции для операторов, которые будут нарушать новые правила.

Следующим этапом станет рассмотрение и принятие этого решения Советом Европейского Союза.

Обратите внимание! Чиновники ЕС ожидают, что орган поддержит соглашение убедительным большинством, несмотря на оппозицию Венгрии и Словакии.

Что известно об отказе Европы от российского газа?