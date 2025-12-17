Закон передбачає повну відмову від російської енергетики до кінця вересня 2027 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на рішення Європарламенту.

Що відомо про заборону?

Згідно з ухваленим документом, імпорт російського скрапленого природного газу планують заборонити з початку 2026 року. Постачання трубопровідного газу скорочуватимуть поступово – остаточну заборону мають запровадити до 30 вересня 2027 року.

Закон також передбачає штрафні санкції для операторів, які порушуватимуть нові правила.

Наступним етапом стане розгляд та ухвалення цього рішення Радою Європейського Союзу.

Зверніть увагу! Чиновники ЄС очікують, що орган підтримає угоду переконливою більшістю, попри опозицію Угорщини та Словаччини.

Що відомо про відмову Європи від російського газу?