Що відомо про партнерство Shell і "Роснафти"?

Ще у березні 2022 року Shell пообіцяла поетапно відмовитися від російської нафти та газу через війну в Україні, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Раза компанія спільно володіє часткою трубопроводу в Казахстані спільно з "Роснафтою". Якщо процес роз’єднання буде успішним, Shell все одно збереже частку в Каспійському трубопровідному консорціумі, а не володітиме ним спільно з російським енергетичним гігантом.

Путін нещодавно уповноважив два виробники здійснювати операції, які можуть призвести до "встановлення, зміни, припинення" майнових прав на їхнє каспійське підприємство.

Кремль не надав жодних пояснень щодо дозволу, що викликало спекуляції щодо можливих змін у структурі акціонерів проєкту КТК, основного експортного маршруту казахстанської нафти.

Загальна частка Shell у КТК становить 7,4%. Це включає 3,75% через спільне підприємство з "Роснафтою", 1,75% через пряму участь та 2% через її афілійовану компанію BG Overseas Holding Ltd.

Цікаво! КТК транспортує казахстанські барелі до узбережжя Чорного моря через Росію, а серед її акціонерів є кілька світових нафтових гігантів, серед них "Роснафта" та "Лукойл", обидва з яких перебувають під санкціями США.

Що відомо про санкції проти "Роснафти" та їхні наслідки?