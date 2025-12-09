Що відомо про проблеми "АвтоВАЗ"?

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев Про це заявив губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев, під час прямої лінії із мешканцями регіону, яку транслювали росЗМІ, пише 24 Канал.

Підприємство вже кілька років перебуває у низькому тренді ринку, тобто у нас ринок, на жаль, останні кілька років негативний у зв'язку з деякими економічними явищами. Тому тут, як і минулого року, ми точно розуміємо, що це буде не позитивне зростання, а негативне,

– заявив Федорищев.

У початковий виробничий план на 2025 рік "АвтоВАЗ" закладав випуск 456 тисяч машин, але згодом знизив його на 40%, до 274 тисячі. Через обвал продажу Lada, який досяг 25% рік до року, завод у Тольятті зроби декілька змін:

перейшов на 4-денний графік;

скоротив кількість змін з трьох до однієї;

урізав зарплати робітникам – з 70 тисяч рублів на місяць до 40 тисяч.

Виробництво авто в Росії

Загалом у Росії виробництво автомобілів у 2025 році обвалилося на 46%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Росстат.

В результаті автопром повернувся до найгірших значень 2022 року, коли через масовий догляд західних концернів випуск автомобілів у країні впав до рівнів СРСР початку 1970-х років – 450 тисяч одиниць на рік.

До середини 2024 року випуск машин досяг 80% від досанкційного рівня, але тепер знову становить лише 50%. Продаж нових машин скоротився в 2 – 2,5 рази щодо першої половини 2010-х років, оскільки автомобіль став менш доступним для росіян.

Які проблеми має бізнес в Росії?