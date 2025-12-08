Таку думку висловив відомий експерт із російської зовнішньої політики Олександр Габуєв, старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії в інтерв'ю для Handelsblatt, передає 24 Канал.

Дивіться також Я не бачу, щоб Китаю було вигідне закінчення війни, – Зеленський

Скільки ще Росія зможе воювати?

За словами експерта, у Москви залишилося грошей лише на 12 – 18 місяців війни. А додаткові санкції могли б скоротити цей термін.

Габуєв пояснює, що хоча Трамп і хоче завершити війну, він майже не тисне на Путіна. Через це Кремль вважає, що може тягнути переговори й надалі.

Путін усе ще висуває нереалістичні вимоги й не планує відступати.

Щоб зробити війну для Росії фінансово непосильною, санкції, за словами експерта, потрібно посилити та суворіше контролювати. Зокрема, не дозволяти Китаю, Індії чи ОАЕ обходити обмеження та купувати російську нафту. Це має робитися щоденно й дуже жорстко, чого зараз немає.

Якщо санкції посилити, а Україна й надалі отримуватиме зброю та гроші, тривалість війни можна скоротити до менш ніж 18 місяців.

Водночас німецький експерт Карло Масала більш обережний. Він каже, що такі точні прогнози ненадійні, бо ніхто не знає, які ресурси Росія ще може або захоче мобілізувати.

Що відомо про останні санкції Заходу проти Росії?