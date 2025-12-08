Такое мнение высказал известный эксперт по российской внешней политике Александр Габуев, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии в интервью для Handelsblatt, передает 24 Канал.

Сколько еще Россия сможет воевать?

По словам эксперта, у Москвы осталось денег только на 12 – 18 месяцев войны. А дополнительные санкции могли бы сократить этот срок.

Габуев объясняет, что хотя Трамп и хочет завершить войну, он почти не давит на Путина. Поэтому Кремль считает, что может тянуть переговоры и в дальнейшем.

Путин все еще выдвигает нереалистичные требования и не планирует отступать.

Чтобы сделать войну для России финансово непосильной, санкции, по словам эксперта, нужно усилить и строже контролировать. В частности, не позволять Китаю, Индии или ОАЭ обходить ограничения и покупать российскую нефть. Это должно делаться ежедневно и очень жестко, чего сейчас нет.

Если санкции усилить, а Украина и в дальнейшем будет получать оружие и деньги, продолжительность войны можно сократить до менее чем 18 месяцев.

В то же время немецкий эксперт Карло Масала более осторожен. Он говорит, что такие точные прогнозы ненадежны, потому что никто не знает, какие ресурсы Россия еще может или захочет мобилизовать.

