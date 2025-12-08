Такое мнение высказал известный эксперт по российской внешней политике Александр Габуев, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии в интервью для Handelsblatt, передает 24 Канал.
Смотрите также Я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание войны, – Зеленский
Сколько еще Россия сможет воевать?
По словам эксперта, у Москвы осталось денег только на 12 – 18 месяцев войны. А дополнительные санкции могли бы сократить этот срок.
Габуев объясняет, что хотя Трамп и хочет завершить войну, он почти не давит на Путина. Поэтому Кремль считает, что может тянуть переговоры и в дальнейшем.
Путин все еще выдвигает нереалистичные требования и не планирует отступать.
Чтобы сделать войну для России финансово непосильной, санкции, по словам эксперта, нужно усилить и строже контролировать. В частности, не позволять Китаю, Индии или ОАЭ обходить ограничения и покупать российскую нефть. Это должно делаться ежедневно и очень жестко, чего сейчас нет.
Если санкции усилить, а Украина и в дальнейшем будет получать оружие и деньги, продолжительность войны можно сократить до менее чем 18 месяцев.
В то же время немецкий эксперт Карло Масала более осторожен. Он говорит, что такие точные прогнозы ненадежны, потому что никто не знает, какие ресурсы Россия еще может или захочет мобилизовать.
Что известно о последних санкциях Запада против России?
- Российская компания "Газпром" возобновила поставки сжиженного природного газа в Китай, несмотря на американские санкции.
- США отсрочили санкции на операции с автозаправками "Лукойла" за пределами России до апреля 2026 года. Это решение позволит примерно 2 000 заправкам по всему миру продолжить работу.
- Турция существенно сократила импорт российской нефти Urals в ноябре из-за усиления западных санкций. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы увеличили импорт казахстанских и иракских марок нефти в качестве альтернативы российской нефти.