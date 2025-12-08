Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов, сообщает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о Китае?

Президента спросили, какой он видит роль Китая в переговорных процессах сейчас и может ли Пекин нажать на Москву.

Зеленский отметил, что Украина уважает суверенитет и территориальную целостность каждого государства, которое уважает нас. По его словам, "безусловно Китай мог бы сделать для этого все. Китай – крепкая страна, крепкая экономика".

Китай точно имеет влияние Россию и на Путина. Я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны. Почему? Потому что мы видели новую доктрину США. Безусловно, это два полюса, которые видят друг друга. Это две великие державы и это большое противостояние. И сегодня Китаю не выгодна слабая и проигравшая Россия,

– сказал лидер Украины.

По его словам, это не означает, что Пекин прямо поддерживает Москву оружием, но ей не выгодно завершение войны.

В то же время Зеленский также обратил внимание на доклады разведок. Речь идет о том, что Китай поставляет России станки и "другие вещи", однако докладов о поставках оружия не было.

