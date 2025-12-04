Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий объяснил 24 Каналу, что Россия остается критически важной для китайской стратегии в отношении Тайваня. Поэтому Китай не ослабит давления и рассчитывает на длительную войну в Украине.

Смотрите также: Китай надеется на достижение соглашения, "приемлемого для всех сторон", – Си Цзиньпин

Почему Китай так активно контролирует ситуацию в России?

В последнее время китайские и российские делегации неоднократно совершали взаимные визиты.

Китаю критически важно не отпускать своего вассала слишком далеко – его надо держать на коротком поводке, чтобы тот не сбежал. Пекин понимает, что при нынешних обстоятельствах Россия может испугаться и действительно переориентироваться на США, если Вашингтон предложит ей ощутимые финансовые преференции,

– отметил Городницкий.

Ведь Китай ограничивается исключительно военной поддержкой, не предлагая ничего большего, тогда как экономическая привлекательность американских предложений может стать решающим фактором для Москвы.

По китайской стратегии, будущие боевые действия вокруг Тайваня будут предусматривать привлечение Японии как ключевого участника конфликта. Япония, как известно, имеет спор с Россией по Курильским островам. По логике Пекина, Россия должна постоянно создавать напряжение для японских войск с северного направления, чтобы не позволить Токио сосредоточиться исключительно на противодействии Китаю.

Кроме того, не стоит забывать о гипотетическом сценарии открытия второго фронта в Европейском Союзе, который Пекин наверняка прорабатывает с целью распыления сил США.

"Поэтому все текущие переговорные инициативы не имеют реальных перспектив и ведут, простите за откровенность, в никуда. Поэтому Китай реалистично рассчитывает на многолетнюю войну в Украине параллельно с возвращением Тайваня под свой контроль", – объяснил Городницкий.

Что еще известно о позиции Китая относительно мирного плана США?