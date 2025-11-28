Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, напомнив, что диалог между Россией и США был существенно ухудшен после того, как был отменен саммит в Будапеште (там должны были встретиться Трамп и Путин).

Когда начнется новый этап переговоров?

Аналитик отметил, что свежее заявление Путина перекликается с недавним, которое озвучил его помощник Ушаков. Говоря о вероятности остановки боевых действий, тот высказался, что такая возможность есть.

А вот пресс-секретарь главы Кремля Песков сказал наоборот, что Россия к этому не готова. Представители российского МИД Лавров и Рябков эту тему комментировали завуалировано, говоря, что Россия не отступает от своих идей, но готова к обсуждениям и дипломатические контакты продолжаются.

Они говорят о необходимости возвращения к переговорному процессу. Быстрым он точно не будет. Вероятнее, что мы вернемся на новый круг переговоров после Нового года. До этого вряд ли будут достигнуты договоренности об остановке горячей фазы боевых действий,

– прогнозирует Клочок.

Условия мирного соглашения, по его словам, могут быть откорректированы, но не существенно. Те пункты, о которых говорит Украина (о членстве в НАТО, численность ВСУ), по его мнению, вряд ли будут изменены Кремлем. Клочок осторожно предположил, что учитывая экономическую ситуацию в России, страна-агрессор может быть готова к остановке активной фазы войны, однако вопрос в том, когда это произойдет.

"Россияне не задумываясь выпустили более 30 миллиардов долларов в рублях для того, чтобы поддерживать бюджет, направленный на ВПК. Это разгоняет инфляцию, экономическая ситуация ухудшается. Впрочем это не остановило путинский режим продолжать эту войну", – констатировал Клочок.

Китай в переговорном процессе: какую роль может сыграть?

Аналитик отметил, что в переговорном процессе есть еще один субъект, который осторожно комментирует события вокруг него – это Китай. Недавний телефонный разговор между Трампом и Си Цзиньпином, свидетельствует о том, что Пекин вовлечен в процесс. Он публично говорит, что не против достижения мирного соглашения.

Китай может принять идею замораживания войны, единственное, что встанет вопрос территорий и то, кто будет выступать гарантом ненападения России на Европу. Европейцы с этим еще не определились, потому что сами это гарантировать они себе не могут. Гарантами могут быть или американцы, или китайцы,

– пояснил Клочок.

Предоставляя гарантии сдерживания России, Си Цзиньпин за это потребует что-то от Европы. Принимая во внимание то, что ЕС очень зависим от американской военной поддержки, такой вопрос, как заметил Клочок, не будет решен быстро.

Аналитик объяснил, что когда Путин заявляет, что "мирный план" США может быть основой договоренностей, это напоминает большую геополитическую игру, к которой будет приобщен Китай для того, чтобы действительно прийти к согласию о замораживании войны.

