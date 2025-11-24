Детали переговоров американского и китайского лидеров рассказывает 24 Канал со ссылкой на Центральное телевидение КНР.
Какие итоги разговора Трампа и Си?
Глава Китая подтвердил поддержку всех усилий, направленных на урегулирование конфликта. Он выразил надежду, что стороны "сузят разногласия и как можно быстрее достигнут справедливого, длительного и обязательного соглашения для устранения причин кризиса".
Кстати, эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов считает, что Китай активно участвует в переговорах по войне в Украине и является незаменимым игроком в любых глобальных политических процессах. Страна способна контролировать или отсеивать предложения США для России, поэтому любой план, предложенный Москве, фактически можно рассматривать как российско-китайский.
Лидеры государств коснулись и спорного вопроса Тайваня. Си Цзиньпин подчеркнул, что его возвращение в состав Китая является важной составной частью послевоенного мирового порядка.
В ответ Дональд Трамп отметил, что США "понимают важность тайваньского вопроса для Пекина".
Отмечается, что хотя США официально не являются гарантом безопасности Тайваня, они предоставляют островной администрации военную поддержку и оставляют за собой право реагировать в случае возможного нападения Китая.
Какую роль играет Китай на мировой арене?
По информации Bloomberg, Китай формирует собственный теневой флот для импорта сжиженного российского газа, который попадает под санкции США.
Благодаря наличию достаточных объемов газа через трубопроводы, страна может использовать морские поставки для диверсификации поставок и укрепления энергетических и политических связей с Россией.
К тому же ЕС пока не готов вводить санкции против Китая из-за тесных экономических связей и опасений соответствующих контрмер.
Зависимость европейской экономики от Китая могла бы служить рычагом влияния, однако заявление представителей Союза свидетельствует о сомнениях относительно готовности реально ее уменьшать.