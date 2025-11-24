Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Какое значение может иметь мирный план?

Сейчас мирный план предусматривает, что Киев должен уступить России территорию, которую страна-агрессор не смогла захватить военным путем с момента полномасштабного вторжения в 2022 году.

План также требует, чтобы Украина сократила численность своей армии, отказалась от размещения войск НАТО на своей территории и закрепила в Конституции, что никогда не вступит в Альянс – и все это без существенных гарантий безопасности со стороны Запада.

На фоне беспокойства в Украине и Европе Трамп заявил журналистам, что соглашение не является окончательным. В то же время он достаточно жестко дал понять, что ожидает от Зеленского серьезного отношения к предложению.

Риторика Трампа передает более глубокое раздражение. Белый дом уже сократил помощь Украине, и теперь большая ее часть поступает из Европы,

– говорится в материале.

Однако события последних дней создали у чиновников впечатление, что Трамп снова играет на руку России.

Этот так называемый "мирный план" имеет реальные проблемы, и я очень скептически отношусь к тому, что он приведет к миру,

– заявил сенатор Роджер Уикер, республиканец от Миссисипи.

По его словам, любые гарантии, предоставленные Путину, не должны вознаграждать агрессию России или подрывать безопасность Соединенных Штатов или союзников.

Впрочем, есть и другие обстоятельства, которые влияют на процесс переговоров.

Покровск, важный логистический и железнодорожный узел в Донецкой области, находится на грани падения после многомесячных боев. В Киеве не менее разрушительный коррупционный скандал пошатнул доверие к правительству Зеленского и вызвал критику его ближайшего окружения,

– добавляют журналисты WP.

План Трампа также можно рассматривать как своеобразный выход из тупика для обеих сторон: он предлагает Путину возможность вернуться на геополитическую арену, а Зеленскому – дать украинцам самим определить дальнейший путь, пообещав провести выборы через 100 дней после подписания соглашения.

Соглашение также предусматривает амнистию для всех российских и украинских чиновников относительно их действий во время войны.

