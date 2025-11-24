Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
Какое значение может иметь мирный план?
Сейчас мирный план предусматривает, что Киев должен уступить России территорию, которую страна-агрессор не смогла захватить военным путем с момента полномасштабного вторжения в 2022 году.
План также требует, чтобы Украина сократила численность своей армии, отказалась от размещения войск НАТО на своей территории и закрепила в Конституции, что никогда не вступит в Альянс – и все это без существенных гарантий безопасности со стороны Запада.
На фоне беспокойства в Украине и Европе Трамп заявил журналистам, что соглашение не является окончательным. В то же время он достаточно жестко дал понять, что ожидает от Зеленского серьезного отношения к предложению.
Риторика Трампа передает более глубокое раздражение. Белый дом уже сократил помощь Украине, и теперь большая ее часть поступает из Европы,
– говорится в материале.
Однако события последних дней создали у чиновников впечатление, что Трамп снова играет на руку России.
Этот так называемый "мирный план" имеет реальные проблемы, и я очень скептически отношусь к тому, что он приведет к миру,
– заявил сенатор Роджер Уикер, республиканец от Миссисипи.
По его словам, любые гарантии, предоставленные Путину, не должны вознаграждать агрессию России или подрывать безопасность Соединенных Штатов или союзников.
Впрочем, есть и другие обстоятельства, которые влияют на процесс переговоров.
Покровск, важный логистический и железнодорожный узел в Донецкой области, находится на грани падения после многомесячных боев. В Киеве не менее разрушительный коррупционный скандал пошатнул доверие к правительству Зеленского и вызвал критику его ближайшего окружения,
– добавляют журналисты WP.
План Трампа также можно рассматривать как своеобразный выход из тупика для обеих сторон: он предлагает Путину возможность вернуться на геополитическую арену, а Зеленскому – дать украинцам самим определить дальнейший путь, пообещав провести выборы через 100 дней после подписания соглашения.
Соглашение также предусматривает амнистию для всех российских и украинских чиновников относительно их действий во время войны.
В Швейцарии состоялись переговоры: что известно?
23 ноября в Женеве состоялась встреча представителей Украины, США и Европы. По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.
Отмечается также, что окончательные решения по мирному рамочному документу будут принимать президенты Украины и США.
СМИ сообщают, что Владимир Зеленский, предположительно, в ближайшее время отправится в США. Встреча лидеров двух стран может состояться уже на ближайшей неделе.