Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил экс-сотрудник Госдепа США Дэвид Тафури, добавив, что надеется, что теперь Уиткофф полетел на эту встречу с лучшим пониманием позиции украинской стороны.

Смотрите также Путин заставил Уиткоффа и Кушнера ждать себя, пока выступал на форуме неподалеку Кремля

Какой формат разговора между Уиткоффом и Путиным имеет смысл?

Уиткофф известен тем, что возвращался с переговоров в Кремле с крайне односторонним взглядом относительно того, что нужно для завершения российско-украинской войны. Экс-сотрудник Госдепа США озвучил, что сейчас стоит надеяться, что если он уже длительное время занимается темой российско-украинской войны, то его понимание нужных условий существенно улучшилось.

Если спецпредставитель Трампа в очередной раз вернется только с перечнем пожеланий Путина, это будет неприемлемо для Украины и, по словам Тафури, никогда не станет основой для долговременного мирного соглашения.

Как только Уиткофф осознает это и донесет до России более жесткую позицию, в том числе заявив, что в случае отказа Кремля от компромиссов – будут последствия, тогда такой формат разговора действительно имел бы смысл,

– считает Дэвид Тафури.

Экс-сотрудник Госдепа США подчеркнул, что каждый раз, когда происходят подобные переговоры и обеспечивается представление позиции обеих сторон войны, появляется шанс продвинуться в процессе хоть немного к тому, что могло бы стать будущим мирным соглашением.

Я считаю, что мы довольно далеки от такого соглашения, но это в основном из-за того, что Путин не идет ни на какие уступки. Без этого у нас не будет мирного соглашения. Однако есть смысл продолжать переговоры,

– убежден Дэвид Тафури.

Он подытожил, что администрация Трампа придает большое значение переговорному процессу, особенно очным встречам. США при действующем президенте, по его мнению, умеют эффективно пользоваться своей силой, поэтому России следует понимать последствия в случае отказа искать компромиссное решение.

Заметьте! Западные СМИ пишут, что после разговора с Путиным спецпосланник лидера США Уиткофф и зять Трампа – Кушнер, который также приобщен к американской переговорной группе, планируют встретиться с Зеленским. Журналисты называют дату 3 декабря, а локацию для их разговора – Европу.

Какие события предшествовали переговорам в Кремле?