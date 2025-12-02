Пока делегация США ожидала встречи, Путин выступал на форуме неподалеку Кремля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Как Путин заставил американскую делегацию ждать?

Накануне в Кремле заявляли, что переговоры начнутся после 17:00 по московскому времени (после 18:00 по Киеву) и что у диктатора якобы плотный рабочий день.

По данным Telegram-канала "Вы слушали маяк", в 17:20 (18:20 по Москве) Путин наконец-то отправился в Кремль для переговоров со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. При этом еще в 16:15 (17:15 по Москве) российский Интерфакс сообщал, что Уиткофф и Кушнер уже зашли на территорию Кремля.

CNN напоминает, что Путин не впервые намеренно затягивает встречи, используя ожидание как элемент давления в переговорах.

Визит Виткоффа 2 декабря – шестой с начала года. По данным Reuters, основной темой обсуждения станет пакет американских предложений по завершению российской войны против Украины, сформированный после переговоров украинской и американской делегаций во Флориде 30 ноября.

Путин ранее заявлял, что 28-пунктовый план США может стать "основой мирного урегулирования". В то же время, по информации Bloomberg, он не продемонстрировал никаких признаков согласия отступить от максималистских требований.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву