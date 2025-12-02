Журналисты узнали вероятную дату и место. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Когда американцы могут встретиться с Зеленским?
Вскоре советники Дональда Трампа попытаются убедить главу Кремля согласиться на обновленный мирный план США. Американская делегация уже прибыла в Москву.
Интересно! Это будет шестая встреча Уиткоффа с Путиным в России, зато Кушнер присоединился к переговорам с российским диктатором впервые.
По данным двух осведомленных источников Axios, после посланцы президента США планируют встретиться с Зеленским. Это может произойти в Европе в среду, 3 декабря.
В частности, украинского президента проинформируют о результатах переговоров с Путиным.
Что предшествовало поездке в Москву?
Ожидается, что американская делегация представит российскому диктатору мирный план, который ранее сократили из 28 пунктов.
Накануне поездки в Москву Виткофф якобы провел еще две встречи с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
В свою очередь Зеленский рассказал о 20 пунктах плана, которые наработали в Женеве, а затем доработали во Флориде. Самыми сложными вызовами являются вопросы территорий, замороженные российские активы и гарантии безопасности для Украины.