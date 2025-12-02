Соответствующее заявление во вторник, 2 декабря, сделал украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский в Дублине встретился с премьер-министром Ирландии

Что сказал Зеленский о переговорах в России?

По словам президента, сейчас есть 20 пунктов, которые были наработаны во время переговоров Женеве и доработаны по результатам встреч с американской делегацией во Флориде, которые состоялись в воскресенье, 30 ноября.

Владимир Зеленский говорит, что также есть пункты, которые требуют дополнительной доработки. В этом контексте он высказался относительно встречи американской и российской сторон, что должно состояться 2 декабря.

Будет встреча американской делегации в России, мы будем ждать соответствующие от них сигналы. Они хотят сразу отчитываться после их встреч именно нам. Я думаю от этих сигналов зависят будущие и последующие шаги,

– сообщил он.

По его мнению, если сигналы будут свидетельствовать о возможности быстрых решений, то будут контракты высшего уровня. Он добавил, что готов принять все сигналы и провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Что известно о переговорах в Москве?