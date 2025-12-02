Відповідну заяву у вівторок, 2 грудня, зробив український президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Зеленський про переговори у Росії?

За словами президента, зараз є 20 пунктів, які були напрацьовані під час переговорів Женеві й допрацьовані за результатами зустрічей з американською делегацією у Флориді, які відбулися у неділю, 30 листопада.

Володимир Зеленський каже, що також є пункти, які потребують додаткового доопрацювання. У цьому контексті він висловився стосовно зустрічі американської та російської сторін, що має відбутися 2 грудня.

Буде зустріч американської делегації в Росії, ми будемо чекати відповідні від них сигнали. Вони хочуть відразу звітувати після їхніх зустрічей саме нам. Я думаю від цих сигналів залежать майбутні й наступні кроки,

– повідомив він.

На його думку, якщо сигнали свідчитимуть про можливість швидких рішень, то будуть контракти вищого рівна. Він додав, що готовий прийняти всі сигнали і провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Що відомо про переговори у Москві?