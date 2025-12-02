Відповідну заяву у вівторок, 2 грудня, зробив український президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, повідомляє 24 Канал.
Що сказав Зеленський про переговори у Росії?
За словами президента, зараз є 20 пунктів, які були напрацьовані під час переговорів Женеві й допрацьовані за результатами зустрічей з американською делегацією у Флориді, які відбулися у неділю, 30 листопада.
Володимир Зеленський каже, що також є пункти, які потребують додаткового доопрацювання. У цьому контексті він висловився стосовно зустрічі американської та російської сторін, що має відбутися 2 грудня.
Буде зустріч американської делегації в Росії, ми будемо чекати відповідні від них сигнали. Вони хочуть відразу звітувати після їхніх зустрічей саме нам. Я думаю від цих сигналів залежать майбутні й наступні кроки,
– повідомив він.
На його думку, якщо сигнали свідчитимуть про можливість швидких рішень, то будуть контракти вищого рівна. Він додав, що готовий прийняти всі сигнали і провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Що відомо про переговори у Москві?
Спецпредставник Стів Віткофф та зять Трампа, бізнесмен Джаред Кушнер у вівторок, 2 грудня, прибули до Москви. Там вони проведуть переговори з Володимиром Путіним та його посланцем Кирилом Дмитрієвим.
Очікується, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер представлять російській стороні документ, який вдалося отримати з домовленостей, до яких дійшли США та Україна на переговорах у Маямі щодо мирного плану.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито відкрита до мирних переговорів з Україною. Водночас він наголосив, що Москва погодиться лише на такі умови, які відповідатимуть її стратегічним цілям.