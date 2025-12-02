Москва нібито прагне миру, але будь-які домовленості можливі лише після реалізації всіх задач "спецоперації". Про це на брифінгу для індійських ЗМІ повідомив Дмитро Пєсков, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

За яких умов Росія погодиться на мирні перемовини?

Речник російського диктатора Путіна Пєсков заявив, що Кремль нібито залишається відкритим до мирних переговорів з Україною. Водночас він наголосив, що Москва погодиться лише на такі умови, які відповідатимуть її стратегічним цілям, які визначені у межах так званої "спеціальної військової операції". Тобто Росія розглядає переговори виключно як інструмент реалізації власної агресивної політики, а не як шлях до справжнього мирного врегулювання війни.

Також Пєсков згадав міфічні "першопричини" нападу Росії на Україну та наголосив, що Кремль досі має намір їх усунути.

Для нас це має велике значення, оскільки Росія залишається відкритою для мирних переговорів. Але шляхом мирних переговорів ми повинні досягти наших цілей і усунути первинні причини військової операції,

– заявив Пєсков.

На тлі цих заяв Кремль демонструє зацікавленість у контактах із представниками США, ба більше – готує теплу зустріч спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу.

Що відомо про візит Віткоффа до Москви?