Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Що заявив Пєсков?
На думку пропагандиста, ситуація в Україні "постійно погіршується – і на фронті, й у владі.
Пєсков заявив, що величезна кількість гравців зараз тисне на Зеленського та це є однією з причин того, що "він не справляється з кризою".
У нього було багато помилок політичних, коли приймалися законопроєкти, потім відкочували назад. У них свої взаємини із західниками, які так чи інакше контролюють НАБУ та САП. Звичайно ж, зараз, коли йде тенденція до виходу на мирне врегулювання, там дуже багато гравців,
– "роздумував" Пєсков в інтерв'ю росЗМІ.
Він також додав, що спрогнозувати майбутню ситуацію в Києві через корупційний скандал в енергетиці не можна, а у Європі та США на цьому фоні "зараз більше запитань, ніж відповідей".
"Це розхитає політичну систему України в усі сторони", – заявив посіпака Путіна.
Раніше корупцію в Україні коментував Путін
20 листопада російський диктатор Путін прокоментував корупційний скандал з бізнесменом Міндічем. Він заявив, що "представники київського режиму сидять на золотих горщиках" і "не думають про долю України та солдатів".
Окрім того, Путін звинуватив Зеленського в утриманні влади заради особистого збагачення. Та й загалом диктатор вважає політичне керівництво України "злочинним угрупуванням, яке узурпувало владу".