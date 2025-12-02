Москва якобы стремится к миру, но любые договоренности возможны только после реализации всех задач "спецоперации". Об этом на брифинге для индийских СМИ сообщил Дмитрий Песков, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

При каких условиях Россия согласится на мирные переговоры?

Представитель российского диктатора Путина Песков заявил, что Кремль якобы остается открытым к мирным переговорам с Украиной. В то же время он отметил, что Москва согласится только на такие условия, которые будут отвечать ее стратегическим целям, которые определены в рамках так называемой "специальной военной операции". То есть Россия рассматривает переговоры исключительно как инструмент реализации собственной агрессивной политики, а не как путь к настоящему мирному урегулированию войны.

Также Песков вспомнил мифические "первопричины" нападения России на Украину и отметил, что Кремль до сих пор намерен их устранить.

Для нас это имеет большое значение, поскольку Россия остается открытой для мирных переговоров. Но путем мирных переговоров мы должны достичь наших целей и устранить первичные причины военной операции,

– заявил Песков.

На фоне этих заявлений Кремль демонстрирует заинтересованность в контактах с представителями США, более того – готовит теплую встречу спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу.

Что известно о визите Уиткоффа в Москву?