Москва якобы стремится к миру, но любые договоренности возможны только после реализации всех задач "спецоперации". Об этом на брифинге для индийских СМИ сообщил Дмитрий Песков, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Смотрите также "Тянет с миром", "каждый день потерян": ряд глупостей об Украине и Зеленском от Пескова
При каких условиях Россия согласится на мирные переговоры?
Представитель российского диктатора Путина Песков заявил, что Кремль якобы остается открытым к мирным переговорам с Украиной. В то же время он отметил, что Москва согласится только на такие условия, которые будут отвечать ее стратегическим целям, которые определены в рамках так называемой "специальной военной операции". То есть Россия рассматривает переговоры исключительно как инструмент реализации собственной агрессивной политики, а не как путь к настоящему мирному урегулированию войны.
Также Песков вспомнил мифические "первопричины" нападения России на Украину и отметил, что Кремль до сих пор намерен их устранить.
Для нас это имеет большое значение, поскольку Россия остается открытой для мирных переговоров. Но путем мирных переговоров мы должны достичь наших целей и устранить первичные причины военной операции,
– заявил Песков.
На фоне этих заявлений Кремль демонстрирует заинтересованность в контактах с представителями США, более того – готовит теплую встречу спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу.
Что известно о визите Уиткоффа в Москву?
По словам Пескова, встреча Путина и Уиткоффа должна состояться 2 декабря примерно в 17:00 по московскому времени.
По информации "Интерфакс", Виткофф уже в шестой раз посетит Россию в 2025 году.
Вместе с Уиткоффом в Россию отправился зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Целью встречи является урегулирование войны в Украине и согласование мирного плана США.