Однако он отказался быть привлеченным к российским "красным линиям", заявив, что мегафонная дипломатия не является полезной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и The Guardian.
Смотрите также Путина поставят перед фактом: склонны ли россияне пойти на компромисс в переговорах
Что известно о переговорах в Москве?
По данным СМИ, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер встретятся с президентом России Владимиром Путиным для переговоров относительно возможного способа прекращения "самого смертоносного европейского конфликта со времен Второй мировой войны".
Впоследствии Песков сообщил, что встреча начнется через 5 часов, то есть около 16:00 по киевскому времени. Он также добавил, что Россия якобы стремится к урегулированию войны "на много поколений вперед".
Агентство Reuters отмечает, что Трамп уже неоднократно заявлял, что хочет прекратить войну в Украине. Однако его усилия до сих пор не принесли мира.
Мирные переговоры: последние новости
30 ноября в Майами делегации США и Украины провели второй раунд переговоров по американскому мирному предложению. Стороны обсуждали 19-пунктный мирный план, который разработали неделей ранее во время первого раунда переговоров в Женеве.
Источник, ознакомлен с ходом переговоров, заявил, что на встрече поднимались вопросы гарантий безопасности для Украины, судьба почти 300 миллиардов замороженных российских активов и возможные выборы в Украине.
Однако отмечается, что в вопросе территорий сторонам не удалось достичь прогресса. Украина не готова отдать свои территории, а Россия настаивает, чтобы та вывела ВСУ со всего Донбасса, и до сих пор выступает против обсуждения любого прекращения огня.