Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала заявил, что до конца марта не видит шансов на реальные прямые переговоры с Россией. Он считает, что Кремль сначала попытается максимально использовать зиму для ударов по энергетике и оборонной промышленности, чтобы сделать украинское общество более мягким к будущим требованиям.

Когда могут появиться шансы на переговоры с Россией?

Ступак считает, что Европе стоит усилить военную поддержку Украины, ведь ближайшие месяцы Кремль будет сосредоточен на давлении, а не на диалоге. По его словам, реальных прямых переговоров до конца марта ожидать не стоит, потому что Россия хочет использовать зимний период для ударов и влияния на ситуацию внутри Украины.

До конца марта никаких прямых переговоров у нас не будет с Россией. Что-то может начать вырисовываться только в конце марта, и то не факт,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Он пояснил, что прогноз по февралю является слишком оптимистичным, поскольку Кремль стремится использовать зиму максимально жестко. Россия будет делать ставку на удары по тылу, энергетике и оборонной промышленности, пытаясь уменьшить темпы производства вооружения и усилить собственные позиции.

Россия не хочет терять зимний период, отопительный сезон для уничтожения украинской инфраструктуры,

– отметил Ступак.

Такие удары имеют целью истощить общество и сделать его более уязвимым к будущим российским требованиям. Кремль постарается использовать эту зиму по максимуму, прежде чем даже начать намекать на возможность переговоров.

