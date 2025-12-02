Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу заявив, що до кінця березня не бачить шансів на реальні прямі переговори з Росією. Він вважає, що Кремль спершу спробує максимально використати зиму для ударів по енергетиці й оборонній промисловості, щоб зробити українське суспільство м'якшим до майбутніх вимог.

Дивіться також Пункт атаки на всю Донеччину, – генерал армії розкрив небезпечні маневри росіяни

Коли можуть з'явитися шанси на переговори з Росією?

Ступак вважає, що Європі варто посилити військову підтримку України, адже найближчі місяці Кремль буде зосереджений на тиску, а не на діалозі. За його словами, реальних прямих перемовин до кінця березня очікувати не варто, бо Росія хоче використати зимовий період для ударів і впливу на ситуацію всередині України.

До кінця березня жодних прямих перемовин у нас не буде з Росією. Щось може почати вимальовуватися лише наприкінці березня, і то не факт,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Він пояснив, що прогноз щодо лютого є занадто оптимістичним, оскільки Кремль прагне використати зиму максимально жорстко. Росія робитиме ставку на удари по тилу, енергетиці та оборонній промисловості, намагаючись зменшити темпи виробництва озброєння і посилити власні позиції.

Росія не хоче втрачати зимовий період, опалювальний сезон для знищення української інфраструктури,

– зазначив Ступак.

Такі удари мають на меті виснажити суспільство і зробити його вразливішим до майбутніх російських вимог. Кремль намагатиметься використати цю зиму по максимуму, перш ніж навіть почати натякати на можливість переговорів.

Мирні переговори: останні новини