Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу заявив, що до кінця березня не бачить шансів на реальні прямі переговори з Росією. Він вважає, що Кремль спершу спробує максимально використати зиму для ударів по енергетиці й оборонній промисловості, щоб зробити українське суспільство м'якшим до майбутніх вимог.
Коли можуть з'явитися шанси на переговори з Росією?
Ступак вважає, що Європі варто посилити військову підтримку України, адже найближчі місяці Кремль буде зосереджений на тиску, а не на діалозі. За його словами, реальних прямих перемовин до кінця березня очікувати не варто, бо Росія хоче використати зимовий період для ударів і впливу на ситуацію всередині України.
До кінця березня жодних прямих перемовин у нас не буде з Росією. Щось може почати вимальовуватися лише наприкінці березня, і то не факт,
– наголосив ексспівробітник СБУ.
Він пояснив, що прогноз щодо лютого є занадто оптимістичним, оскільки Кремль прагне використати зиму максимально жорстко. Росія робитиме ставку на удари по тилу, енергетиці та оборонній промисловості, намагаючись зменшити темпи виробництва озброєння і посилити власні позиції.
Росія не хоче втрачати зимовий період, опалювальний сезон для знищення української інфраструктури,
– зазначив Ступак.
Такі удари мають на меті виснажити суспільство і зробити його вразливішим до майбутніх російських вимог. Кремль намагатиметься використати цю зиму по максимуму, перш ніж навіть почати натякати на можливість переговорів.
Мирні переговори: останні новини
- Колишній міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко нагадав, що Росія неодноразово порушувала попередні домовленості з Україною і не виконувала взяті зобов'язання. Він вважав, що "мирний план" Віткоффа і Дмитрієва був спробою Москви виграти час і зберегти можливість продовжувати війну, а не реальною пропозицією миру.
- У Кремлі офіційно оголосили, що зустріч Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним відбудеться 2 грудня у другій половині дня і пройде за закритими дверима. Дмитро Пєсков заявив, що Росія зацікавлена в успіху переговорів щодо України, але не хоче вести їх "у мегафонному режимі", а Дональд Трамп окремо сказав, що бачить "хороший шанс" укласти угоду, попри корупційний скандал в Україні.
- У США гостро обговорюють витік розмови Стіва Віткоффа з представником Кремля, де той радив, як подати Трампу російський варіант "мирного плану". Колишній спецпредставник США у переговорах щодо України Курт Волкер зазначив, що найбільше занепокоєння викликало ставлення до Росії як до партнера, а України – як до об'єкта. За його словами, початковий документ був одностороннім і небезпечним для України, але після консультацій у Женеві став більш збалансованим.