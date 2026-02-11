Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства оборони України.

Що заявили у Міноборони про виплати?

В оборонному відомстві наголосили, що не мають жодних правових підстав та намірів для перегляду рішення щодо надання коштів родині військовослужбовця Назара Далецького, тож спонукати до повернення їх державі не планують.

Для Міноборони безумовним пріоритетом є захист прав військовослужбовців та їхніх родин. Повернення захисника, який раніше вважався загиблим, є надзвичайно важливою подією для його близьких і для всієї країни. Додаткове травмування родини, яка вже пережила надзвичайно складні обставини, є неприпустимим,

– ідеться у заяві.

У міністерстві наголосили, що всі виплати здійснили згідно з чинним законодавством та на підставі офіційно встановлених на той момент обставин. Там додали, що подібна ситуація є унікальною і потребує зваженого підходу.

Що цьому передувало?