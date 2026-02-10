Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в етері телемарафону.

Чи зобов'язана родина повертати гроші?

Дмитро Лубінець пояснив, що подібний випадок стався вперше, тому наразі держава не має відпрацьованого алгоритму дій.

У зв'язку з цим омбудсмен направив запити до Міністерства оборони та Міністерства охорони здоров'я щодо проведення ДНК-експертиз, аби надалі зменшити ризик таких помилок. Крім того, триває аналіз усіх юридичних аспектів цієї справи, зокрема питання виплат.

Наразі, за словами Лубінця, жодних рішень про обов’язкове повернення коштів не ухвалювали: Далецького вважали загиблим, тому його родина отримала виплати законно.

Тому передусім я хочу заспокоїти пана Назара, його родину: будь ласка, не сприймайте ту інформацію, яка зараз несеться, що нібито хтось уже ухвалив рішення, що ви зобов'язані повертати кошти державному бюджету. Такого рішення в принципі ніхто не міг ухвалити,

– підсумував Уповноважений ВР.

Нагадаємо, раніше представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний заявив, що родина Назара Далецького має повернути 15 мільйонів гривень допомоги.

Він також стверджував, що цей юридичний прецедент буде вирішуватися.

З чого все почалося?