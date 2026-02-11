Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Украины.
Что заявили в Минобороны о выплатах?
В оборонном ведомстве отметили, что не имеют никаких правовых оснований и намерений для пересмотра решения о предоставлении средств семье военнослужащего Назара Далецкого, поэтому побуждать к возвращению их государству не планируют.
Для Минобороны безусловным приоритетом является защита прав военнослужащих и их семей. Возвращение защитника, который ранее считался погибшим, является чрезвычайно важным событием для его близких и для всей страны. Дополнительное травмирование семьи, которая уже пережила чрезвычайно сложные обстоятельства, недопустимо,
– говорится в заявлении.
В министерстве отметили, что все выплаты осуществили согласно действующему законодательству и на основании официально установленных на тот момент обстоятельств. Там добавили, что подобная ситуация является уникальной и требует взвешенного подхода.
Что этому предшествовало?
- В рамках обмена пленными 5 февраля в Украину вернули военнослужащего Назара Далецкого, которого считали погибшим с сентября 2022 года. Захоронение состоялось в 2023 году после результатов ДНК-экспертиз.
- Сам военный рассказал, что с 2022 по 2024 годы находился во вражеском плену в Луганской области, затем его на 9 месяцев перевезли в Сибирь. Самыми тяжелыми, по словам Назара Далецкого, были именно 2022-й и 2023 год.