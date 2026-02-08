Историю Назара Далецкого и его родных рассказало "Радио Свобода".

Как семье сообщили о "гибели" защитника?

Журналисты поехали в село Большой Дорошев во Львовской области, откуда родом Назар Далецкий. Там живет его мама.

Женщина рассказала, что ее сын присоединился к войску в первые дни полномасштабного нападения, был и в АТО. Известие, что Назара взяли в российский плен, поступило в сентябре 2022 года. Впоследствии маме сообщили, что защитник якобы погиб.

Мне говорят: "Я вам печальную весть даю, ваш сын погиб по ДНК. Там, где всех перевозили, автобус горел, и по ДНК сошлось, что это ваш сын". Я спрашиваю: "Может, не он?". А я говорю: "Ну, если не хотите, мы его там похороним". Я спрашиваю: "Ну как, ДНК сошлось, а вы там моего сына похороните? То везите сюда, я то не переживу",

– рассказала Наталья Далецкая.

Женщине сказали, что ее сын якобы погиб еще 25 сентября 2022 года, на свой день рождения. Семья ездила забирать тело во Львов, оно было полностью обгоревшее. В конце концов Наталья вместе с семьей похоронили то тело, которое им передали.

"Положила в гроб. Все, что понимала, все ему положила. Даже еще положила конфеты, печенье. Думаю, может, он в плену голодал. Было очень много людей, очень. Я такая всем была благодарна, что они пришли меня поддержать. И ходила на кладбище, пока могла по два – три раза в неделю. Потом операция, то уже так не могла ходить", – отметила Наталья.

Только летом 2025 года один из освобожденных из плена военных сообщил родным, что Назар жив и находится в плену. Затем это подтвердили еще двое военных.

В начале сентября у меня день рождения и мне сказали, что он жив. Для меня был подарок, но я не могла поверить. Не могла, потому что я уже долго ходила на кладбище. А вот так есть,

– отметила мама военного.

Что рассказал Назар Далецкий о плене и собственных "похоронах"?

По просьбе журналистов Наталья позвонила сыну после того, как стало известно, что он живым вернулся в Украину из плена. Защитник рассказал, что чувствует себя нормально, хотя проблеме со здоровьем все же есть.

"Нормально, немножко давление у меня, но все нормально. Есть просто еще проблемы с коленями, будут врачи, то скажут, что такое. А так нормально", – рассказал Назар Далецкий.

Военный рассказал, что с 2022 по 2024 годы находился во вражеском плену в Луганской области, потом его на 9 месяцев перевезли в Сибирь. Самыми тяжелыми, по словам Назара Далецкого, были именно 2023 и 2023 год, поскольку оккупанты били и пытали его.

Защитник также говорит, что не думал, что его похоронили родные.

Я не думал, что меня похоронили. Значит долго жить буду,

– сказал военнопленный.

Староста села Большой Дорошев Оксана Кухар рассказала, что в августе 2025 года, после того, как подтвердились, что военный жив, родственники сняли табличку с могилы. Что будет дальше с телом, которое похоронили в селе, пока неизвестно.

Сам Назар вернется в родное село где-то через месяц после реабилитации.

