Тогда его "похоронили" по анализу и совпадению ДНК. Об этом сообщили в Куликовском поселковом совете Львовского района.
Что известно о Назаре Далецком?
46-летний Назар Далецкий – житель села Большой Дорошев. Он был участник АТО, а с началом полномасштабного вторжения снова пошел защищать Украину.
Воин служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.
Как рассказал председатель Львовской ОВА Козицкий, в мае 2022 года он перестал выходить на связь.
Сначала Назар Далецкий был среди пропавших без вести. Позже семье сообщили, что он якобы погиб под Купянском в день своего рождения – 25 сентября 2022 года.
Впрочем, в 2025 году трое освобожденных из плена защитников сообщили, что Назар Далецкий жив.
Он жил. Он выстоял. Он вернулся. Это чудо, выстраданное мужеством, верой и любовью тех, кто не переставал ждать. Это напоминание каждому из нас пока есть хоть малейшая надежда – она стоит того, чтобы за нее держаться,
– написали в поселковом совете.
Что известно об обмене пленными 5 февраля?
В Украину 5 февраля вернули домой 157 воинов. Среди них есть представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных сил, а также Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Кроме того, с защитниками вернулись и гражданские. 139 из всех освобожденных были в плену еще с 2022 года.
Между тем России передали 157 заключенных и кадыровцев. Последние – представители привилегированной касты российской армии, которые после обмена окажутся в тыловых районах. А вот заключенные – бесправная категория российских солдат, их сразу отправят обратно на фронт. Тяжелораненых и больных, иностранцев, пленных из так называемых "ДНР" и "ЛНР", тех, кто в плену уже длительное время, Россия возвращать вообще не желает.