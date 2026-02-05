Тоді його "поховали" за аналізом й збігом ДНК. Про це повідомили у Куликівській селищній раді Львівського району.
Що відомо про Назара Далецького?
46-річний Назар Далецький – житель села Великий Дорошів. Він був учасник АТО, а з початком повномасштабного вторгнення знову пішов боронити Україну.
Воїн служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.
Як розповів голова Львівської ОВА Козицький, у травні 2022 року він перестав виходити на зв'язок.
Спочатку Назар Далецький був серед зниклих безвісти. Пізніше сім'ї повідомили, що він нібито загинув під Куп'янськом у день свого народження – 25 вересня 2022 року.
Втім, у 2025 році троє звільнених із полону захисників повідомили, що Назар Далецький живий.
Він жив. Він вистояв. Він повернувся. Це диво, вистраждане мужністю, вірою і любов'ю тих, хто не переставав чекати. Це нагадування кожному з нас поки є хоч найменша надія – вона варта того, щоб за неї триматися,
– написали у селищній раді.
Що відомо про обмін полоненими 5 лютого?
В Україну 5 лютого повернули додому 157 воїнів. Серед них є представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних сил, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Окрім того, із захисниками повернулися й цивільні. 139 з усіх звільнених були у полоні ще з 2022 року.
Тим часом Росії передали 157 в'язнів і кадирівців. Останні – представники привілейованої касти російської армії, які після обміну опиняться у тилових районах. А от в'язні – найбезправніша категорія російських солдатів, їх одразу відправлять назад на фронт. Важкопоранених та хворих, іноземців, полонених з так званих "ДНР" і "ЛНР", тих, хто у полоні вже тривалий час, Росія повертати взагалі не бажає.