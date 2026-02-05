Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про обмін полоненими 5 лютого?

За словами президента, більшість тих, кого вдалося повернути, були в полоні з початку повномасштабної війни.

Повертаємо наших додому – 157 українців. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Солдати, сержанти та офіцери. І також із захисниками повертаються цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року,

– написав Зеленський.

Він підкреслив, що цей обмін відбувся після довгої паузи – "і дуже важливо, що його вдалося реалізувати".

Обличчя тих, кого вдалося повернути з російського полону 5 лютого 2026 року / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Лідер держави подякував усім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України.

"Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів – це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії. Продовжимо роботу, щоб звільнити наших людей із полону. Маємо повернути та обов'язково повернемо всіх. Щодо кожного прізвища ми працюємо. Щоб кожна сім'я дочекалася своїх", – завершив Зеленський.

Обмін полоненими 5 лютого 2026 / Фото з телеграм-каналу Кирила Буданова та Коордштабу

Перший обмін полоненими у 2026 році

На цьому акцентував керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він навів деталі.

Це була тривала та напружена операція, маємо гідний результат. 139 зі звільнених перебували в неволі ще з 2022 року. Серед тих, хто повертається додому, – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув'язнення. А також – оборонці Маріуполя. Ці люди пройшли через надзвичайно важкі випробування, але вистояли,

– повідомив Буданов.

Глава ОП подякував партнерам зі Сполучених Штатів Америки та Об'єднаних Арабських Еміратів за важливе посередництво і сприяння.