Про це повідомив Володимир Зеленський увечері 4 лютого.
Що сказав Зеленський про обмін?
Зеленський повідомив, що була доповідь української делегації після тристоронніх зустрічей 4 лютого в Абу-Дабі.
Вони обговорили проміжні підсумки перемовин, які продовжаться 5 лютого.
Втім, уже відомо про "вагомий крок".
Ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому,
– наголосив президент.