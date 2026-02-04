Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, наголосивши, які чинники свідчать про те, що Росія готова йти на поступки. Нагадаємо, що перший раунд тристоронніх перемовин України, США та Росії в Абу-Дабі відбувся 23 та 24 січня.

Дивіться також Шанси закінчити війну навесні є: Politico про можливий неочікуваний прогрес в Абу-Дабі

Чи погодиться Москва на пропозицію США та України щодо Донбасу?

Романюк зазначив, що не очікує прийнятних для Києва результатів від перемовин в Абу-Дабі. Чого Росія піде назустріч Україні щодо переговорів, якщо з першої зустрічі в ОАЕ не проведено обміну полоненими.

Це найменш болісний варіант для Росії, і вона завжди демонструвала для Трампа нібито добру волю щодо переговорів. Майже завжди кожен раунд переговорів України з Росією супроводжувався частковими обмінами військовополонених,

– зауважив він.

Тепер Росія вже декілька місяців блокує обміни військовополоненими. Імовірно, за словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, що очолює українську переговорну команду, остаточне ухвалення рішення щодо цього питання може відбутися 4 – 5 лютого в Абу-Дабі.

Зверніть увагу! Секретар РНБО Рустем Умеров зазначив, що невдовзі можливі зрушення у питанні обміну полоненими. Результати щодо цього можливі за результатами тристоронніх переговорів, що відбудуться в ОАЕ.

І лише в цьому аспекті може бути єдиний позитивний момент, – вважає голова громадської організації "Україна в НАТО". Щодо інших питань, зокрема територіальних, майже неможливо досягти компромісу з росіянами.

Москва та Вашингтон і навіть європейські країни вважають, що Київ має погодитися на створення буферної зони у Донецькій області, де США планують розмістити інвестиційні проєкти. Також вони хочуть розташувати там миротворчі війська Організації Об'єднаних Націй під нейтральним мандатом,

– пояснив він.

Зараз така можливість обговорюється, але дуже сумнівно, на його думку, що Росія погодиться навіть на сценарій з розташуванням на Донбасі миротворців ООН.

Кремль вимагає, щоб Україна вивела всі свої війська з залишків Донецької області, а він хоче завести на цю територію свої немілітарні війська – поліцію. Хоча ми чудово розуміємо, що таке поліція та росгвардія. Це ті самі збройні сили Росії, які повністю захоплять цю територію і створять там так звану буферну зону під мандатом ООН. І не факт, що Росія туди не зайде зі зброєю,

– підкреслив Юрій Романюк.

Тому, на його думку, немає позитивних факторів для України щодо переговорів, окрім обміну військовополонених, який якраз може відбутися після перемовин.

Як проходять перемовини в Абу-Дабі?