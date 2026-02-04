Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, подчеркнув, какие факторы свидетельствуют о том, что Россия готова идти на уступки. Напомним, что первый раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби состоялся 23 и 24 января.
Согласится ли Москва на предложение США и Украины по Донбассу?
Романюк отметил, что не ожидает приемлемых для Киева результатов от переговоров в Абу-Даби. Чего Россия пойдет навстречу Украине относительно переговоров, если с первой встречи в ОАЭ не проведен обмен пленными.
Это наименее болезненный вариант для России, и она всегда демонстрировала для Трампа якобы добрую волю относительно переговоров. Почти всегда каждый раунд переговоров Украины с Россией сопровождался частичными обменами военнопленных,
– отметил он.
Теперь Россия уже несколько месяцев блокирует обмены военнопленными. Вероятно, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, возглавляющего украинскую переговорную команду, окончательное принятие решения по этому вопросу может состояться 4 – 5 февраля в Абу-Даби.
И только в этом аспекте может быть единственный положительный момент, – считает председатель общественной организации "Украина в НАТО". По другим вопросам, в частности территориальных, почти невозможно достичь компромисса с россиянами.
Москва и Вашингтон и даже европейские страны считают, что Киев должен согласиться на создание буферной зоны в Донецкой области, где США планируют разместить инвестиционные проекты. Также они хотят расположить там миротворческие войска Организации Объединенных Наций под нейтральным мандатом,
– пояснил он.
Сейчас такая возможность обсуждается, но очень сомнительно, по его мнению, что Россия согласится даже на сценарий с расположением на Донбассе миротворцев ООН.
Кремль требует, чтобы Украина вывела все свои войска из остатков Донецкой области, а он хочет завести на эту территорию свои немилитарные войска – полицию. Хотя мы прекрасно понимаем, что такое полиция и росгвардия. Это те самые вооруженные силы России, которые полностью захватят эту территорию и создадут там так называемую буферную зону под мандатом ООН. И не факт, что Россия туда не зайдет с оружием,
– подчеркнул Юрий Романюк.
Поэтому, по его мнению, нет положительных факторов для Украины относительно переговоров, кроме обмена военнопленных, который как раз может произойти после переговоров.
Как проходят переговоры в Абу-Даби?
Второй раунд переговоров начался 4 февраля и продлится 5 февраля. Напомним, что первая встреча делегаций Украины, США и России прошла 23 и 24 января.
Рустем Умеров сообщил, что переговорный процесс стартовал. Также обсуждения будут продолжаться в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована "повторная совместная синхронизация позиций". Он добавил, что украинская делегация работает в рамках четких директив Владимира Зеленского.
В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует сообщать о ходе переговорного процесса в Абу-Даби. По его словам, "двери для мирного урегулирования открыты", однако пока Киев не принял соответствующих решений, Москва продолжит боевые действия в Украине.
В то же время по данным издания Politico, эти переговоры могут принести лучшие результаты, чем ожидалось ранее.