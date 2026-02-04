Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, подчеркнув, какие факторы свидетельствуют о том, что Россия готова идти на уступки. Напомним, что первый раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби состоялся 23 и 24 января.

Согласится ли Москва на предложение США и Украины по Донбассу?

Романюк отметил, что не ожидает приемлемых для Киева результатов от переговоров в Абу-Даби. Чего Россия пойдет навстречу Украине относительно переговоров, если с первой встречи в ОАЭ не проведен обмен пленными.

Это наименее болезненный вариант для России, и она всегда демонстрировала для Трампа якобы добрую волю относительно переговоров. Почти всегда каждый раунд переговоров Украины с Россией сопровождался частичными обменами военнопленных,

– отметил он.

Теперь Россия уже несколько месяцев блокирует обмены военнопленными. Вероятно, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, возглавляющего украинскую переговорную команду, окончательное принятие решения по этому вопросу может состояться 4 – 5 февраля в Абу-Даби.

И только в этом аспекте может быть единственный положительный момент, – считает председатель общественной организации "Украина в НАТО". По другим вопросам, в частности территориальных, почти невозможно достичь компромисса с россиянами.

Москва и Вашингтон и даже европейские страны считают, что Киев должен согласиться на создание буферной зоны в Донецкой области, где США планируют разместить инвестиционные проекты. Также они хотят расположить там миротворческие войска Организации Объединенных Наций под нейтральным мандатом,

– пояснил он.

Сейчас такая возможность обсуждается, но очень сомнительно, по его мнению, что Россия согласится даже на сценарий с расположением на Донбассе миротворцев ООН.

Кремль требует, чтобы Украина вывела все свои войска из остатков Донецкой области, а он хочет завести на эту территорию свои немилитарные войска – полицию. Хотя мы прекрасно понимаем, что такое полиция и росгвардия. Это те самые вооруженные силы России, которые полностью захватят эту территорию и создадут там так называемую буферную зону под мандатом ООН. И не факт, что Россия туда не зайдет с оружием,

– подчеркнул Юрий Романюк.

Поэтому, по его мнению, нет положительных факторов для Украины относительно переговоров, кроме обмена военнопленных, который как раз может произойти после переговоров.

Как проходят переговоры в Абу-Даби?