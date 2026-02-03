Ключевым вопросом, скорее всего, станет обмен военнопленными. Об этом в эфире 24 Канала рассказал кандидат философских наук, политический эксперт Андрей Городницкий, добавив, что Украина стремится возобновить процесс обмена.

Каких договоренностей стоит ожидать?

Россияне не хотят возвращать украинских пленных, обменов не было уже несколько месяцев. Впрочем сейчас, вероятно, есть определенные наработки. Это подтвердил секретарь СНБО и член переговорной группы Рустем Умеров. По его словам, вскоре украинцы услышат об определенных результатах.

Также стороны могут обсуждать технические наработки по прекращению огня. Но, несмотря на оптимистичные заявления американской стороны, прогресса пока не видно. Россия продолжает свой террор.

Обратите внимание! Дональд Трамп в очередной раз заявил, что стороны близки к урегулированию конфликта и призвал ожидать обнадеживающих новостей. Он добавил, что поддерживает хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой. По его словам, переговоры затрудняет "огромная ненависть между Зеленским и Путиным".

"Мы сейчас не находимся на этапе решения территориальных вопросов, контроль над ЗАЭС, вывод российских войск из наших областей, для начала по крайней мере из Херсонской и Запорожской. Об этом очень тихо шепчут, но мы должны продвигать такие вопросы", – подчеркнул политолог.

Стоит понимать, что Россия будет наносить удары по Украине столько, сколько сможет. Ситуация изменится только в случае серьезного внутриполитического кризиса, который заставит Путина прекратить огонь. Хотя сейчас поведение российского диктатора настолько неуравновешенное, что он может не согласиться даже на требования элит закончить войну.

Очевидно, что для завершения войны нужны уступки. Украина не согласится на вывод войск, поэтому нужен компромисс и со стороны России. Возможно, во время переговоров в Абу-Даби будут говорить о выходе оккупантов из Херсонщины и Запорожской области.

Хотя для россиян это вряд ли будет выглядеть как победа. Владимир Путин столкнется с недовольством людей, поэтому пока выглядит маловероятным, что Россия на это согласится.

Что известно о новом раунде переговоров в Абу-Даби?