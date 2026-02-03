Об этом сообщили росСМИ.
Кто на этот раз будет представлять Россию на переговорах в ОАЭ?
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил участие России во втором раунде мирных переговоров с Украиной и США. Встречи состоятся 4 и 5 февраля в Эмиратах.
Песков уточнил, что состав делегации останется неизменным. Ее возглавит начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.
Если вы имеете в виду работу рабочей группы по вопросам безопасности, которая начнется завтра и продлится до четверга, то это будет та же делегация, которая была в прошлый раз,
– добавил представитель Кремля.
Отметим, что в прошлый раз интересы России на переговорах представляли Игорь Костюков, который, собственно, возглавил переговорную группу; посланник российского диктатора, председатель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев; первый заместитель начальника управления информации ГРУ Александр Зорин и переводчик Илья Курепов, сотрудник лингвистического центра Минобороны России.
Переговоры в Абу-Даби: что известно?
23 и 24 февраля в Абу-Даби состоялся первый раунд переговоров, в котором приняли участие Украина, США и Россия. Стороны обсуждали создание демилитаризованной зоны на востоке Украины, в частности в Донецкой области. Украинские и американские дипломаты рассматривали возможность присутствия миротворцев из нейтральных стран как альтернативу военным силам. Однако Москва категорически отвергает такое условие.
Подытоживая эти двухдневные переговоры, Владимир Зеленский заявил, что проблемных вопросов стало меньше. Президент отметил, что главное разногласие сторон сосредоточено вокруг территориального вопроса.
Россия тем временем предлагает, чтобы электроэнергия с оккупированной ЗАЭС делилась между враждующими сторонами.