Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Что будет происходить на переговорах?
Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч.
По его словам, во встрече приняли участие почти все участники делегации, а именно Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Андрей Гнатов и Александр Бевз. Давид Арахамия также будет участвовать в переговорах.
Украинская делегация будет иметь также и двусторонние встречи с американской стороной. Украина готова к реальным шагам,
– подчеркнул глава государства.