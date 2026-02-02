Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
Смотрите также Под видом "ярого переговорщика": Россия продолжает свой курс на оккупацию Донецкой области
Что о ходе переговоров сказали в Кремле?
Пресс-секретарь Путина отметил, что сейчас мирные переговоры с Украиной являются многовекторным процессом, а продвижение к общему происходит очень трудно.
По словам Пескова, в некоторых вопросах мирного соглашения Россия и Украина все же смогли найти точки соприкосновения, тогда как в других вопросах это констатировать пока очень сложно.
По каким-то вопросам мы приблизились, потому что имели место обсуждения, разговоры. По каким-то вопросам легче находить точки соприкосновения. Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения,
– добавил пресс-секретарь.
Он отметил, что говорить о полном сближении позиций еще рано, и назвал процесс переговоров очень сложным.
Что сказал Зеленский о встрече делегаций 4 и 5 февраля в ОАЭ?
Ожидается, что 4 и 5 февраля, в Эмиратах состоится новая встреча делегаций США, Украины и России.
По словам Зеленского, на совещании 2 февраля украинская делегация определит ключевые направления будущих переговоров и подготовится к их проведению.
Глава государства выразил надежду, что американская сторона и в дальнейшем будет оставаться активной, в частности по деэскалации – сокращения ударов.