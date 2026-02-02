Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что такая риторика является не только неприемлемой для Украины, но и может представлять серьезную угрозу в перспективе.
Какие планы преследуют в Кремле?
Эксперты ISW со ссылкой на собственные источники сообщают, что Россия пытается создать впечатление "ярого переговорщика", который якобы стремится урегулировать войну в Украине дипломатическим путем. На самом же деле за этим "миролюбивым" желанием скрывается стремление получить контроль над Донецкой областью без применения силы – только дипломатией.
"Осведомленные источники" издания Bloomberg отмечают, что в Кремле убеждены – во время текущих "мирных переговоров" прорыва не произойдет. Несмотря на то, что на трехсторонней встрече в Абу-Даби сторонам якобы удалось приблизиться к общему в некоторых вопросах – решения так называемых территориальных вопросов потребует переговоров на уровне руководства Украины и России.
Путин предполагает, что Кремль может сделать некоторую "уступку" – если Украина отдаст Донецкую и Луганскую область в их административных границах, Москва может согласиться на "замораживание" нынешней линии фронта на Запорожье и Херсонщине.
К слову, Россия уже присоединила в свою конституцию четыре украинских области, впрочем ни одну из них до сих пор не смогла оккупировать полностью. Зато российские чиновники систематически вбрасывают в информационное пространство заявления о максималистских требованиях Кремля, якобы Украина должна уступить все четыре региона.
Напомним, первоочередной мирный план США, который состоял из 28 пунктов, предусматривал вывод украинских войск из Донецкой и Луганской, а также "замораживание" линии фронте, что полностью соответствует нынешним требованиям Кремля. Впрочем стоит заметить, после обсуждения плана США с Украиной этот пункт изменился на предложение создания демилитаризованной или "свободной экономической зоны" в Донецкой области. Кремль отклонил это условие еще в декабре 2025 года.
Аналитики убеждены, что Москва лишь играет роль заинтересованной стороны, а ее уступка в виде замораживания линии на юге Украины существует только для того, чтобы предотвратить дальнейшие американо-украинские переговоры по экономической зоне в неоккупированных районах Донецкой области.
В ISW считают, что Россия и в дальнейшем будет пытаться навязать свои требования по Донетчине, как якобы умеренную позицию и значительную "уступку", чтобы получить для себя стратегические преимущества.
Впрочем, по словам аналитиков, передача России неоккупированной части Донецкой области стала бы большой ошибкой для Украины, поскольку оккупанты в таком случае получат выгодные позиции для новых атак в будущем.
Что известно о ходе мирных переговоров и позиции сторон?
Новые трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией должны состояться 4 и 5 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах.
Владимир Зеленский отметил, что в феврале Украина планирует вести активную внешнюю политику. Украинские представители проведут ряд встреч с европейскими партнерами и американцами.
Аналитик по нацбезопасности Марк Тот в разговоре с 24 Каналом заметил, что Путин использует "мирные переговоры" в Абу-Даби только как возможность выиграть время и продолжить жестокую войну против Украины.
Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что обещания гарантий безопасности для Украины со стороны Дональда Трампа могут выглядеть привлекательными, однако их ценность определяется действиями, а не словами. США продолжают настаивать на важном условии для Украины – она должна оставить Донбасс и только после этого якобы получит гарантии безопасности.