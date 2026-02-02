Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что такая риторика является не только неприемлемой для Украины, но и может представлять серьезную угрозу в перспективе.

Смотрите также ВСУ продвинулись возле Славянска и осуществляют контрнаступления: отчет и карты ISW

Какие планы преследуют в Кремле?

Эксперты ISW со ссылкой на собственные источники сообщают, что Россия пытается создать впечатление "ярого переговорщика", который якобы стремится урегулировать войну в Украине дипломатическим путем. На самом же деле за этим "миролюбивым" желанием скрывается стремление получить контроль над Донецкой областью без применения силы – только дипломатией.

"Осведомленные источники" издания Bloomberg отмечают, что в Кремле убеждены – во время текущих "мирных переговоров" прорыва не произойдет. Несмотря на то, что на трехсторонней встрече в Абу-Даби сторонам якобы удалось приблизиться к общему в некоторых вопросах – решения так называемых территориальных вопросов потребует переговоров на уровне руководства Украины и России.

Путин предполагает, что Кремль может сделать некоторую "уступку" – если Украина отдаст Донецкую и Луганскую область в их административных границах, Москва может согласиться на "замораживание" нынешней линии фронта на Запорожье и Херсонщине.

К слову, Россия уже присоединила в свою конституцию четыре украинских области, впрочем ни одну из них до сих пор не смогла оккупировать полностью. Зато российские чиновники систематически вбрасывают в информационное пространство заявления о максималистских требованиях Кремля, якобы Украина должна уступить все четыре региона.

Напомним, первоочередной мирный план США, который состоял из 28 пунктов, предусматривал вывод украинских войск из Донецкой и Луганской, а также "замораживание" линии фронте, что полностью соответствует нынешним требованиям Кремля. Впрочем стоит заметить, после обсуждения плана США с Украиной этот пункт изменился на предложение создания демилитаризованной или "свободной экономической зоны" в Донецкой области. Кремль отклонил это условие еще в декабре 2025 года.

Аналитики убеждены, что Москва лишь играет роль заинтересованной стороны, а ее уступка в виде замораживания линии на юге Украины существует только для того, чтобы предотвратить дальнейшие американо-украинские переговоры по экономической зоне в неоккупированных районах Донецкой области.

В ISW считают, что Россия и в дальнейшем будет пытаться навязать свои требования по Донетчине, как якобы умеренную позицию и значительную "уступку", чтобы получить для себя стратегические преимущества.

Впрочем, по словам аналитиков, передача России неоккупированной части Донецкой области стала бы большой ошибкой для Украины, поскольку оккупанты в таком случае получат выгодные позиции для новых атак в будущем.

Что известно о ходе мирных переговоров и позиции сторон?