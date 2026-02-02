Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що така риторика є не лише неприйнятною для України, але й може становити серйозну загрозу у перспективі.

Які плани переслідують у Кремлі?

Експерти ISW з посиланням на власні джерела повідомляють, що Росія намагається створити враження "затятого переговірника", який нібито прагне врегулювати війну в Україні дипломатичним шляхом. Насправді ж за цим "миролюбним" бажанням приховується прагнення здобути контроль над Донецькою областю без застосовування сили – лише дипломатією.

"Обізнані джерела" видання Bloomberg зазначають, що у Кремлі переконані – під час поточних "мирних переговорів" прориву не станеться. Попри те, що на тристоронній зустрічі в Абу-Дабі сторонам нібито вдалось наблизитись до спільного у деяких питаннях – вирішення так званих територіальних питань вимагатиме перемовин на рівні керівництва України та Росії.

Путін припускає, що Кремль може зробити деяку "поступку" – якщо Україна віддасть Донецьку та Луганську область в їх адміністративних межах, Москва може погодитись на "заморожування" нинішньої лінії фронту на Запоріжжі та Херсонщині.

До слова, Росія вже приєднала у свою конституцію чотири українських області, втім жодну з них досі не змогла окупувати повністю. Натомість російські чиновники систематично вкидають в інформаційний простір заяви про максималістські вимоги Кремля, нібито Україна повинна поступитися усіма чотирма регіонами.

Нагадаємо, першочерговий мирний план США, який складався із 28 пунктів, передбачав виведення українських військ з Донеччини та Луганщини, а також "заморожування" лінії фронті, що повністю відповідає нинішнім вимогам Кремля. Втім варто зауважити, після обговорення плану США з Україною цей пункт змінився на пропозицію створення демілітаризованої або ж "вільної економічної зони" у Донецькій області. Кремль відхилив цю умову ще у грудні 2025 року.

Аналітики переконані, що Москва лише грає роль зацікавленої сторони, а її поступка у вигляді заморожування лінії на півдні України існує лише для того, щоб запобігти подальшим американо-українським переговорам щодо економічної зони в неокупованих районах Донецької області.

В ISW вважають, що Росія й надалі намагатиметься нав'язати свої вимоги щодо Донеччини, як нібито помірковану позицію та значну "поступку", аби отримати для себе стратегічні переваги.

Втім, за словами аналітиків, передача Росії неокупованої частини Донецької області стала б великою помилкою для України, оскільки окупанти в такому разі отримають вигідні позиції для нових атак у майбутньому.

Що відомо про перебіг мирних перемовин та позиції сторін?