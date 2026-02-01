Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес в ефірі 24 Каналу заявив, що не бачить підстав довіряти таким обіцянкам від адміністрації Трампа. Він пояснив, що ключове питання зараз не в словах про гарантії, а в тому, чи готові США зробити крок, який може змінити всю логіку переговорів.

Чи можуть США реально дати Україні гарантії безпеки?

Годжес пояснив, що обіцянки гарантій можуть звучати привабливо, але їхня цінність визначається діями, а не словами. Він звернув увагу на логіку, яку, на його думку, просуває адміністрація Трампа: спершу Україна має піти з Донбасу, а вже потім нібито отримає гарантії. Водночас генерал наголосив, що в Україні ніхто не вірить, що поступки на Донбасі зупинять апетити Росії. Саме тому він скептично оцінює такі пропозиції.

Президент Трамп просто говорить: спочатку здайте Донбас Росії, а потім ми зможемо надати будь-які гарантії безпеки,

– сказав Бен Годжес.

Він додав, що США мали б відіграти роль у формуванні гарантій, бо стабільність і безпека в Європі відповідають інтересам Вашингтона. Однак, за його словами, для цього адміністрація має визнати очевидне, хто є агресором і хто відповідальний за нестабільність. І саме цього кроку він наразі не бачить, тому й не очікує, що гарантії будуть виконані у разі нової атаки.

Адміністрація повинна визнати, що агресором є Росія, і що саме Росія відповідальна за нестабільність і загрозу безпеці. Я просто не бачу цього,

– підкреслив генерал-лейтенант США у відставці.

Робити реальні кроки після факту було б значно складніше, ніж діяти вже зараз. Також він наголосив, що Європі час перестати чекати рішень із Вашингтона й брати на себе більше відповідальності, бо європейська безпека напряму залежить від успіху України.

Що буде, якщо Росія порушить перемир'я?

Годжес пояснив, що головний сумнів стосується не формулювань гарантій, а готовності США діяти, якщо Росія знову атакує після припинення вогню. Він сказав, що в такому сценарії вирішальним стане питання реальної реакції Вашингтона, а не заяв. На його думку, з огляду на кроки адміністрації протягом останнього року, підстав для впевненості немає. Він додав, що у разі нової атаки США можуть знову спробувати домовлятися, а не відповідати жорстко.

Я б не повірив і не прийняв би це за чисту монету, що вони зможуть виконати будь-які гарантії, подібні до цих,

– сказав Бен Годжес.

Він наголосив, що діяти після факту буде значно складніше, ніж застосовувати важелі тиску зараз. Генерал пояснив, що рішучі кроки могли б включати реальні санкції проти Росії та інші жорсткі заходи, але наразі він цього не бачить. Саме тому він залишається скептичним щодо того, що США втрутяться вже після повторної атаки.

За останній рік немає жодних доказів, які могли б дати мені впевненість, що вони дійсно зроблять усе це,

– підкреслив генерал-лейтенант США у відставці.

Він підсумував, що Україна не є ізольованою країною, а її безпека напряму пов'язана з Європою. Тому, на його думку, європейським союзникам давно час припинити чекати й нарощувати реальну підтримку України грошима, зброєю та боєприпасами, особливо якщо США не будуть готові робити це за нинішньої адміністрації.

Що відомо про гарантії безпеки для України: