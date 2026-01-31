Володимир Зеленський відповів, чи пропонували йому обміняти території на гарантії безпеки, в інтерв'ю "Чеському радіо".
Чи пропонували Зеленському обміняти Донбас на гарантії безпеки?
Глава держави визнав, що чув про таку ідею "обміну" у політичних колах. Деякі політики порушували це питання.
Я напряму від президента Трамп це не чув. А це його гарантії безпеки. І Конгресу США,
– пояснив Зеленський.
Президент додав, що усвідомлює: є ціна гарантій американський гарантій безпеки. Питання полягає у тому, яка саме.
Нагадаємо, що, за даними Financial Times, Вашингтон повідомив Україні, що надання американських гарантій безпеки можливе за однієї умови – досягнення домовленостей про припинення війни. Однією з умов, яку розглядають у США, є виведення українських військ із частини Донбасу, зокрема з неокупованих районів Донецької та Луганської областей. Водночас США готові збільшити постачання озброєння для української армії в мирний період, якщо Україна погодиться на такі кроки.
У Києві зростає сумнів у готовності США зафіксувати гарантії безпеки, бо переговори часто зависають на фінальному етапі.
Водночас у Білому домі заперечують, що нав'язують Україні будь-які територіальні рішення. За словами заступниці прессекретаря Анни Келлі, роль США – лише сприяти переговорам між сторонами.
Раніше Володимир Зеленський заявляв, що угода про гарантії безпеки для України готова. Президент чекає на місце та дату від Дональда Трампа, аби її підписати.