Владимир Зеленский ответил, предлагали ли ему обменять территории на гарантии безопасности, в интервью "Чешскому радио".
Смотрите также Грязная игра: что Кремль задумал во время "энергетического перемирия" и при чем здесь Трамп
Предлагали ли Зеленскому обменять Донбасс на гарантии безопасности?
Глава государства признал, что слышал о такой идее "обмена" в политических кругах. Некоторые политики поднимали этот вопрос.
Я напрямую от президента Трамп это не слышал. А это его гарантии безопасности. И Конгресса США,
– объяснил Зеленский.
Президент добавил, что осознает: есть цена гарантий американский гарантий безопасности. Вопрос заключается в том, какая именно.
Напомним, что, по данным по данным Financial Times, Вашингтон сообщил Украине, что предоставление американских гарантий безопасности возможно при одном условии – достижения договоренностей о прекращении войны. Одним из условий, которое рассматривают в США, является вывод украинских войск из части Донбасса, в частности из неоккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В то же время США готовы увеличить поставки вооружения для украинской армии в мирный период, если Украина согласится на такие шаги.
В Киеве растет сомнение в готовности США зафиксировать гарантии безопасности, потому что переговоры часто зависают на финальном этапе.
В то же время в Белом доме отрицают, что навязывают Украине какие-либо территориальные решения. По словам заместителя пресс-секретаря Анны Келли, роль США – только способствовать переговорам между сторонами.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, чтоо соглашение о гарантиях безопасности для Украины готово. Президент ждет место и дату от Дональда Трампа, чтобы его подписать.