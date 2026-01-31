Владимир Зеленский ответил, предлагали ли ему обменять территории на гарантии безопасности, в интервью "Чешскому радио".

Предлагали ли Зеленскому обменять Донбасс на гарантии безопасности?

Глава государства признал, что слышал о такой идее "обмена" в политических кругах. Некоторые политики поднимали этот вопрос.

Я напрямую от президента Трамп это не слышал. А это его гарантии безопасности. И Конгресса США,

– объяснил Зеленский.

Президент добавил, что осознает: есть цена гарантий американский гарантий безопасности. Вопрос заключается в том, какая именно.