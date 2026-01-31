Почему Путин так легко поддался на просьбу Трампа, что означает срок до 1 февраля и чем на самом деле России выгодна пауза в ударах, которую некоторые окрестили "энергетическим перемирием" или по крайней мере его началом – эксклюзивно для 24 Канала разобрали политологи и военные эксперты. А также предположили, как Кремль может воспользоваться отведенным периодом.

Почему Путин согласился на предложение Трампа?

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что заявления Дональда Трампа о якобы согласии Владимира Путина на энергетическое перемирие не означают реального отказа России от атак. Кремль просто не может позволить себе полноценную паузу, ведь это ударит по позициям Путина внутри самой России и создаст проблемы в отношениях с Китаем.

Загородний объяснил, что длительное прекращение ударов выглядело бы как подчинение Путина воле Вашингтона. В таком случае российский диктатор рискует потерять образ "сильного лидера", а в элитах и обществе появится ощущение, что он действует по указанию Трампа. Кроме того, это вызвало бы вопросы со стороны Китая, который внимательно следит за любыми попытками Москвы договариваться с США за спиной Пекина.

Политолог Игорь Чаленко обращает внимание на сигнал, который Кремль пытается адресовать США. Россия стремится создать впечатление управляемости и готовности к диалогу, демонстрируя якобы особый канал коммуникации с Дональдом Трампом.

В то же время удары по Украине, в частности по объектам, связанным с американским бизнесом, выглядят как попытка давления и демонстрация силы. Оценивать стоит не риторику о "паузах", а реальные действия России после этого информационного маневра.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что здесь не обошлось и без договоренностей между Трампом и Путиным, в которых Украина фактически не участвовала. Киев узнал об этих заявлениях уже постфактум, что ставит под сомнение сам факт любого реального перемирия.

Рейтерович обращает внимание на расхождения в риторике сторон: Трамп говорил о паузе продолжительностью неделю, тогда как в Кремле заявили о прекращении ударов лишь до 1 февраля. Это, по его мнению, свидетельствует об отсутствии четких договоренностей и понятных параметров.

Перемирие может быть тогда, когда две стороны имеют соответствующий документ или публично озвучивают суть договоренностей, период их действия. Президент Украины официально признал, что у нас нет никакого официального подтверждения от россиян. О каком перемирии мы тогда говорим?

– задумался Рейтерович.

Политолог также отмечает, что для Трампа эта история может быть попыткой укрепить образ главного миротворца, который якобы заботится о гражданском населении Украины. В то же время для России это удобный манипулятивный инструмент, ведь массированные обстрелы Украины происходят с определенной периодичностью, и период "паузы" может просто совпадать с этапом подготовки к новой крупной атаке.

Чем Кремлю выгодна пауза в ударах?

Политолог Игорь Чаленко считает, что разговоры Кремля о "паузе в ударах" по энергетике являются скорее информационным маневром, чем реальной деэскалацией. Россия сознательно свела так называемое энергетическое перемирие до считанных дней, параллельно продолжая воздушные атаки по другим целям.

Довольно грязно россияне играют. Песков урезал это энергетическое перемирие с недели до фактически двух дней,

– сказал Чаленко.

Так Москва пытается одновременно торговаться с Вашингтоном и давить на Украину, не отказываясь от силового сценария.

Чаленко объясняет, что привязка "паузы" к началу февраля не случайна. Кремль рассматривает переговорный период как площадку для повторения своих ультиматумов.

Если Украина не примет навязанные условия, Россия попытается использовать это как информационное оправдание для возвращения к массированным ударам по энергетической инфраструктуре, заявив о якобы "вынужденном ответе".

Короткий временной люфт нужен Москве для того, чтобы в любой момент быстро перейти от заявлений к действиям. Ударный сценарий, по его словам, может быть подготовлен заранее, о чем ранее публично предупреждал и президент Украины.

Напомним, Зеленский 28 января предупредил: "Знаем и о том, что россияне готовятся к новому удару. Разведка дает информацию об этом, надо, чтобы сейчас Америка, сейчас Европа, сейчас все партнеры понимали, как это дискредитирует дипломатические разговоры. Каждый из российских ударов".

Именно поэтому так называемая пауза больше похожа на механизм шантажа, чем на шаг к миру.

Впрочем, есть признаки, указывающие на прямую выгоду Кремля от так называемого перемирия. Историк и дипломат Роман Бессмертный предполагает, что инициатива так называемого энергетического перемирия могла исходить именно от Москвы.

Глава Кремля, понимая, что Россию накрывает волна сильных морозов, пытался выторговать для себя короткую паузу. Это объясняется уязвимостью российской энергетической системы, ведь дроны все чаще добираются до российских ТЭЦ, и риски для внутренней стабильности резко возрастают.

Бессмертный призвал крайне осторожно относиться к заявлениям Дональда Трампа. За последнее время слова американского политика неоднократно не находили подтверждения в реальных действиях.

Даже если Трамп утверждает, что Путин на что-то согласился, это вовсе не означает, что Кремль будет придерживаться этих обещаний.

Нынешнее похолодание стало для Москвы серьезным фактором давления и поставило Кремль перед жесткими обстоятельствами. Именно погодные условия и уязвимость собственной энергетики, а не забота о гражданских или мире, могут объяснять готовность России говорить о короткой "паузе" в ударах.

Авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский также предостерегает, что любая пауза в ударах может быть использована Кремлем для накопления ресурсов и изменения тактики.

Россия, по его словам, способна переориентироваться с энергетических объектов на оборонные предприятия или прикрывать удары по гражданской инфраструктуре псевдовоенными целями, как это уже неоднократно происходило ранее.

Согласие Путина на разговоры о перемирии появилось именно тогда, когда в отдельных регионах России начались проблемы с электроснабжением. Это, по мнению эксперта, еще раз свидетельствует о прагматичном и временном характере таких заявлений.

Скорее всего, теперь мы больше будем бить по военным объектам на территории России или на оккупированных территориях. Но стоит понимать, что это не равнозначно прекращению огня между Киевом и Москвой,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Что будет дальше после 1 февраля?

Политтехнолог Тарас Загородний отметил, что Кремль сознательно выбрал короткий формат паузы. По его словам, Россия рассчитывает нанести удары в период сильных морозов, когда негативный эффект для гражданского населения будет максимальным.

Они хотят спровоцировать украинцев на возмущение против власти,

– подчеркнул политтехнолог.

В то же время Загородний не исключает, что Кремль действует и учитывая собственные страхи. Россия, по его словам, могла заподозрить, что Украина накопила ресурсы для асимметричных шагов, в частности ударов по чувствительным объектам.

Для Москвы критически важно сохранять спокойствие именно в столице, тогда как регионы для Кремля не являются приоритетом. Поэтому вся логика действий России сводится к попытке контролировать риски для Москвы и одновременно сохранять давление на Украину.

